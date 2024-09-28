Hasan Nasrullah kimdir?

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde dünyaya geldi.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrullah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrullah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

Siyonist rejimin 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de işgalci rejim tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

İsrail-Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrullah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrullah, sağ kurtulmayı başardı.

Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrullah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.

Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Suriye’nin yanında yer almasının ardından Nasrullah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrullah'ın adı tekrar gündeme geldi.

Nasrullah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde işgalci rejime karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.

Bununla birlikte Nasrullah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, Siyonist rejiime topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.