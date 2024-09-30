ABD'de Helene Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor

ABD'nin güneydoğusunu etkileyen Helene kasırgası nedeniyle 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kasırga, birçok eyalette geniş çaplı yıkıma neden olurken milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Bazı yerlerde vericilerin yıkılması nedeniyle cep telefonları kullanılamıyor.

Helene kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda kişinin evi kullanılamaz hale geldi, birçok Amerikalı da sel nedeniyle mahsur kaldı ve uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Helene, Perşembe günü geç saatlerde Florida'nın Big Bend bölgesinde saatte 225 kilometre hızla esen 4. kategori bir kasırga olarak denizden kıyıya ulaştı. Kasırga buradan hızla Georgia eyaletine ilerledi.

Georgia Valisi Brian Kemp, hafta sonunda parçalanmış evleri ve enkazla kaplı otoyolları havadan gördükten sonra “bomba patlamış gibi görünüyor” dedi.