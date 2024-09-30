Mehr Haber Ajansı, Aksa Tufanı konulu uluslararası konferans düzenliyor 

7 Ekim’de Siyonist İsrail’e karşı yürütülen Aksa Tufanı operasyonun birinci yıl dönümü dolayısıyla Tahran’da ''Tufanın Anlatımı; Medya, Gazze Soykırımı ve Küresel Uyanış" adlı konferans yapılacak.

Mehr Haber Ajansı tarafından düzenlenecek konferansa Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri Seyyid Muctaba Abtahi, Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Mehdi Rahmeti, Hamas’ın Tahran Temsilcisi Halid el-Kadumi, Filistin İslami Cihad Hareketi’nin Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif ve Press TV spikeri Marziye Haşimi konuşmacı olarak katılacak.

Çarşamba günü 2 Ekim’de düzenlenecek konferansın sunuculuğunu Mehr Haber Ajansı Dış Haberler Müdürü Muhammed Muradi yapacak.

Aksa Tufanı konulu konferasta, TRT (Türkiye), RIA Novosti (Rusya), Al-Masirah (Yemen), Younews (Lübnan), Al-Youm (Filistin), Ahed (Irak), Tamaddon TV kanalı (Afganistan) ve Afaq TV kanalı muhaberleri yer alacak.

Söz konusu konferans 09.00 -11.00 saatleri arasında İslami Tebliğ Kurumu’na bağlı sanat merkezinin Saffarzade salonunda gerçekleşecek.

Aksa Tufanı Operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te, Gazze'den Aksa Tufanı operasyonunu başlatmış, işgalcilere ağır kayıplar vermiş ve birçok işgal askerini de esir almıştı.

İşgal ordusu da ayını tarihte onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını bildirmişti.

İşgalci rejim, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ediyor.