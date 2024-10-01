İran ve Rusya ekonomik ilişkileri görüştü

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti, Rusya Ekonomik Bakanı Maksim Reşetnikov ile Tahran'da bir araya geldi.

Dün İran ve Rusya'nın üst düzey heyetleri arasındaki müzakerelerin oturum aralarında Rusya Ekonomik Bakanı Maksim Reşetnikov, İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti ile bir araya gelerek ekonomik ilişkileri görüştü.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasındaki ticaretin iyi bir şekilde arttığına değinen Reşetnikov, bu sürecin hızlanacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca gümrük sorunları, Rusya'nın petrol endüstrisindeki yatırımları, Reşt-Astara demiryolunun ilerlemesi, Kuzey-Güney Koridoru, kamyoncu sigortası, döviz ticaretinin nasıl yapılacağı gibi konular da ele alındı.