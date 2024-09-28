Ayetullah Hamanei’den Şehit Nasrullah için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetinden dolayı taziye mesajı yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin taziye mesajında şu ifadelere yer veirldi:

"Bölgedeki direnişe önderlik yapan, din alimi ve bilge bir siyasi lider olan büyük Seyyid Hasan Nasrullah, dün gece Lübnan'daki olaylarda şehadet mertebesine ulaşarak hakkın rahmetine ulaştı.

Direnişin aziz Seyyid’i, Allah yolunda yıllarca verdiği cihadın ve zorluklarının mükafatını kutlu bir mücadele sırasında aldı. Onlarca yıl boyunca Filistin'in mazlum halkını, işgal edilen kasaba ve köyleri, yıkılan evleri ve şehit olanları savunmak için de tedbir ve planlar hazırlayan Nasrullah, Beyrut'un Dahiye bölgesindekileri, onların yıkılan evlerini ve sevdiklerini savunmak için plan hazırlarken şehit oldu. Bunca mücadelenin ardından şehitlik lütfu onun gerçek hakkıyıdı.

İslam âlemi, büyük bir şahsiyet; Direniş Cephesi de önemli bir önderini, Hizbullah da eşsiz bir liderini kaybetti, ama onun onlarca yıllık cihadının bereketi asla kaybolmayacak.

Lübnan'da kurduğu ve diğer direniş gruplarına yön verdiği temel, onun kaybıyla ortadan kalkmayacak, Nasrullah’ın akıtılan kanı ve bu olayın diğer şehitleri sayesinde direniş güç kazanacaktır.

Direniş Cephesi’nin, Siyonist Rejim’in yıpranmış ve çürümüş gövdesine yaptığı darbeler daha ezici bir şekilde devam edecektir. Siyonist İsrail’in kötü doğası bu olayda galip gelmemiştir.

Direnişin Seyyid’i bir kişi değil, bir yol ve okuldur ve bu yol devam edecektir. Şehit Seyyid Abbas Musavi'nin kanı yerde kalmadı, Şehit Seyyid Hasan'ın kanı da kalmayacaktır."

Seyyid Hasan Nasrullah’ın ailesine, Hizbullah Hareketi, Direniş Ekseni, Lübnan halkı ve yetkililerine taziye dileğinde bulunan Ayetullah Ali Hamanei, Şehit Nasrullah için ülkede beş günlük yas ilan etti.

