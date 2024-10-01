  1. Siyaset
1 Eki 2024 22:54

Pezeşkiyan: Bu sadece gücümüzün bir köşesi, İran ile çatışmaya girmeyin

Pezeşkiyan: Bu sadece gücümüzün bir köşesi, İran ile çatışmaya girmeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyonist Rejim'i füzelerle vurmasının ardından "Netanyahu bilsin ki, İran savaş yanlısı değil ama her türlü tehdide karşı kararlı bir şekilde durur." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyonist Rejim'i füzelerle hedef alımasının ardından sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu.

Pezeşkiyan, yaptığı paylaşımda "Meşru haklar doğrultusunda, İran ve bölge için barış ve güvenlik amacıyla, Siyonist rejimin saldırılarına karşı kesin bir yanıt verildi. Bu eylem, İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını savunmak içindi. Netanyahu bilsin ki, İran savaş yanlısı değil, ama her türlü tehdide karşı kararlı bir şekilde durur. Bu, sadece gücümüzün bir köşesi; İran ile çatışmaya girmeyin."

Pezeşkiyan: Bu sadece gücümüzün bir köşesi, İran ile çatışmaya girmeyin

News ID 1920641

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