İran ile Katar ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu düzenleyecek

İran Enerji Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu yetkilisi Mucteba Akberi "İran ile Katar arasında 10'uncu Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Doha'nın ev sahipliğinde Aralık ayı başında düzenlenecek ve bu oturum aralarında İran'ın ekonomik ve ticari başarılarının tanıtılması amacıyla bir sergi düzenlenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Katar ziyaretine atıfta bulunan Ekberi söz konusu ziyaretin sırasında 9. İran-Katar ekonomik işbirliğine yönelik ortak komisyonun izleme komitesinin Doha'da toplandığını söyledi.

Ekberi ayrıca "Bu toplantıda İran-Katar Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 10'uncu toplantısının bu yıl Aralık ayı başında Doha şehrinin ev sahipliğinde İranlı iş adamları ve ekonomik aktivistlerin katılımıyla yapılması kararlaştırıldı" ifadesinde bulundu.