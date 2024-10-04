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4 Eki 2024 18:36

Paşinyan: Azerbaycan barış anlaşmasını imzalamaya pek istekli değil

Paşinyan: Azerbaycan barış anlaşmasını imzalamaya pek istekli değil

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde Hükümet üyeleri ile soru-cevap oturumunda Başbakan Nikol Paşinyan, barış anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde Hükümet üyeleri ile soru-cevap oturumunda Başbakan Nikol Paşinyan, barış anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"Azerbaycan'ın sahaya yeni konular getirmesi, barış antlaşması imzalamaya pek de istekli olmadığı anlamına geliyor. Siyasi görevimiz, barış anlaşmasının imzalanmasının gerçekçi olmasını sağlayacak şekilde genel ortamı ve atmosferi değiştirmektir."

Ermenistan ittifakının vekili Agnesa Khamoyan'ın "Bunu nasıl garanti ediyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Barış gündeminin tutarlı, uzlaşmaz, ilkeli ve istikrarlı bir şekilde uygulanması yoluyla barışı garanti ediyorum."

News ID 1920713

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