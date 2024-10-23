Biden'den Paşinyan'a mektup

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Özel Yardımcısı, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Genel Müdürü Michael Carpenter ve Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono’yu kabul etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın mektubunu Michael Carpenter Başbakan Paşinyan’a iletti. Muhataplar, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasına ilişkin görüşmelere ilişkin konuları ele aldı.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan’ın, üzerinde mutabakata varılan maddelere dayanarak, barış anlaşmasını imzalamaya ve görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu yineledi. Paşinyan, sözleşmenin imzalanmasının karşılıklı güvene katkı sağlayacağına ve diğer konularda müzakere ve anlaşmaya varılmasına olumlu bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

ABD’nin Ermenistan’ın barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Carpenter, sınır belirleme sürecini ve yönetmeliğin imzalanmasını önemsedeiğini, ABD’nin bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması imkânları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Michael Carpenter, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı. Görüşmede Ermenistan-ABD işbirliğinin ikili gündeminin yanı sıra, karşılıklı ilgi duyulan diğer konulara değinildi.