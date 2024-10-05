İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Irakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan Muhammed Gazi el-Celali ve Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Irakçi'nin paylaşımında, ''Görüşmede İran'ın her durumda direnişin yanında olacağını vurguladım. İsrail rejiminin İran'a yönelik herhangi bir saldırısına daha sert yanıt vereceğimizi net olarak dile getirdim. Onlar (Siyonsitler) irademizi deneyebilir.'' denildi.

Abbas Irakçi, Beyrut ziyaretinin ardından bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitmişti.