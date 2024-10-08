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8 Eki 2024 10:37

Irakçi: Yanıt vermekte ne acele edeceğiz ne de tereddüt

Irakçi: Yanıt vermekte ne acele edeceğiz ne de tereddüt

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, "Aksa Tufanı Siyonist rejim için acı bir deneyim ve onarılmaz bir yenlgiydi" dedi.

Aksa Tufanı konulu bir konferansta Filistin meselesinin dünya gündemine geldiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, "Aksa Tufanı Siyonist rejim için acı bir deneyim ve onarılmaz bir yenlgiydi" dedi.

Beyrut ziyaretine işarette bulunan Irakçi "Bu ziyaretin amacı belliydi. Biz Direniş’in yanında duracağız. Direniş’in ayakta kalması tek bir kişiye bağlı değil" ifadesini kullandı.

Irakçi ayrıca "Biz her türlü eylemi dikkatle inceliyoruz, yanıt vermekte ne acele edeceğiz ne de tereddüt. Siyonist rejim tarafından bir saldırı düzenlenirse yanıtımız eskisinden daha güçlü olacaktır" şeklinde konuştu.

News ID 1920797

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