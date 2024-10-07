Hiçbir tehdit bizim planlarımızdan vazgeçtirmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Şehit Nasrullah’ı anma töreninde, "Hiçbir tehdit bizi planlarımızdan vazgeçtiremez, yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Arif "Siyonistlerin tehditleri bizim için şakadan ibarettir. Kırk yıl boyunca bunun gibi ağır acıları çok yaşadık ve bu kırk yıllık tecrübe şunu göstermiştir ki, yaşadığımız her ağır acının arkasında büyük bir zafer, büyük bir birlik vardır ve Şehit Nasrullah’ın şehadeti, birliği daha da artıracaktır" ifadesini kullandı.

Arif ayrıca "Eminim ki Hizbullah, yola çok daha güçlü ve daha motive bir şekilde devam edecektir. Seyyid Abbas Musavi’nin şehadetinden sonra ilk yıllarda pek çok kişinin kaygılı olduğu ancak Nasrullah’ın ne kadar iyi ve güçlü bir şekilde yola devam ettiğini gördük. İnşallah onun yerine gelen kişi de bu yola kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.

