Gazze’de şehit sayısı 42 bine yaklaştı

İşgalci rejim, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve bir yıldır savaş suçu işleyen işgalci rejimin kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 39 sivilin şehit olduğu, 137 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, şehit sayısının 41 bin 909’a, yaralı sayısının da 97 bin 303'e yükseldiği bildirildi.