Filistin İçin Bin Genç grubunun eylemlerine polis müdahalesi

Filistin İçin Bin Genç grubu Gazze soykırımının birinci yılında dün akşam Taksim Tünel'de bir araya geldi. Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırısını protesto etmek ve İsrail'e destek veren güçlere karşı tepkilerini dile getirmek isteyen yüzlerce genç, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğüne yürümek istedi. Ancak gençlerin önü polis tarafından kapatıldı.

Ankara'da da gençlerin Gazze eylemine polis müdahale etti. Çok sayıda genç ters kelepçeyle ile gözaltına alındı.

Filistin İçin Bin Genç grubu da konuya ilişkin olarak sosyal medya X hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu.

“Polis bize burada biber gazıyla, tekmelerle, yumruklarla şiddet uyguladı ve yürümemizi engellediler.

Ankara'da gözaltına alınan 20 arkadaşımızı da yalnız bırakmayacağımızı da ilan ediyoruz.

Her fırsatta işbirlikçilerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz.”