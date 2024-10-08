Devrim Muhafızları’ndan İsfahan’daki patlama sesine dair açıklama

İsfahan Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından İsfahan’ın doğusunda meydana gelen patlama sesi hakkında bir açıklama yapıldı.

İsfahan Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayınlanan bildiride “Dün gece yarısı meydana gelen patlama sesi, parlak bir cismin görülmesi ve savunma sisteminin devreye girmesinin nedeniyle meydana gelmiş. Askeri tatbikat veya düşman saldırısına dair herhangi bir şey yaşanmadı.” ifadesine yer verildi.

Bugün saat 04.00 sıralarında İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyuldu ve bu sesin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.