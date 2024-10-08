  1. İran
8 Eki 2024 11:38

Devrim Muhafızları’ndan İsfahan’daki patlama sesine dair açıklama

Devrim Muhafızları’ndan İsfahan’daki patlama sesine dair açıklama

Dverim Muhafızları İran’ın İsafahan şehrinde duyulan patlama sesine dair bir bildiri yayınladı.

İsfahan Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından İsfahan’ın doğusunda meydana gelen patlama sesi hakkında bir açıklama yapıldı.

İsfahan Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayınlanan bildiride “Dün gece yarısı meydana gelen patlama sesi, parlak bir cismin görülmesi ve savunma sisteminin devreye girmesinin nedeniyle meydana gelmiş. Askeri tatbikat veya düşman saldırısına dair herhangi bir şey yaşanmadı.” ifadesine yer verildi.

Bugün saat 04.00 sıralarında İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyuldu ve bu sesin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

News ID 1920802

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler