Irakçi, Riyad'da Prens Selman ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Irakçi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmenin detayları ise açıklanmadı.

Irakçi, Riyad'a gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkile gelişmekte ve iyi bir yöne doğru ilerlemektedir." dedi.

Irakçi, ''Ziyaretimin amacı, Lübnan ve Gazze'nin yanı sıra bölgedeki bölgesel gelişmeler ve Siyonist rejim tarafından işlenen suçlar hakkında istişarelerde bulunmaktır." ifadesini kullandı.

İranlı bakan, ''Bu ziyaretin Filistin ve Lübnan için daha iyi koşullara yol açmasını ve bölgede barışa vesile olmasını umuyorum.'' diye konuştu.