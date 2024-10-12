Türkiye'de Filistin'e destek gösterileri sürüyor

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu'nca "Yaşasın nehirden denize özgür Filistin, kahrolsun soykırımcı İsrail" mottosuyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesindeki Esad Coşan Camisi önünde ikindi namazının ardından Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan ve tekbirler eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına konuşan Sevilay Tüfekçi, tarih boyunca katillerin ve soykırımcıların bu denli desteklendiği başka örneğin olmadığını ifade etti.

Tüfekçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İnsanlık bütün değerleriyle birlikte, bu emperyal güçler karşısında savunmasız, sadece sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Ancak insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz." dedi.

Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Burdur'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve şiddet olaylarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde dövizlerle toplanan grup, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İHH Burdur Kadın Kolları Yönetiminden sorumlusu Burcu Yağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının devam ettiğini belirtti.

İşgalcilerin saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla Gazzelinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yağcı, 100 bini aşkın kişinin yaralandığını aktardı.

Yağcı, Gazze'de tarihin en ahlaksız savaş suçlarının işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de ne yazık ki işgalci İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürerken ülkemizde de son zamanlarda artan ve her birimizi üzen ferdi şiddet ve suç hadiseleri meydana gelmektedir. Olayların önüne geçilmesi için acil bir şekilde tedbirlerin artırılmasını, adli ve hukuki adımların atılmasını beklemekteyiz. İnfaz yasasında değişiklik yapılmasını, sokakların kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplum için daha güvenli hale getirilmesini bekliyoruz."