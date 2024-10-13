Amani'den Galibaf'ın Lübnan ziyareti değerlendirmesi

Sosyal medya plaformu X hesabından paylaşımda bulunan İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani, "Bugün Meclis Başkanı Dr. Galibaf’ın Lübnan'a yaptığı ziyaret ve gerçekleştirdiği önemli görüşmeler, İran'ın Lübnan’a ve direniş cephesine verdiği desteğin güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Amani, İranlı yetkililerin özellikle bu zor dönemde bölgeye yaptıkları çok sayıda ziyaretin Siyonist rejimin saldırılarını durdurmaya yönelik ciddi bir girişimin işareti olduğuna vurgu yaparak, bu bağlamda özellikle Dışişleri Bakanı Irakçi'nin bölge turunun önemine dikkat çekti.

Amani, İran'ın her zaman direniş cephesi ve Hizbullah’ın destekçisi olarak kalacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Zafer çok yakındır."

Galibaf, daha önce planlanmamış bir ziyarette, dün Beyrut'a giderek, aralarında Lübnan’ın geçici Başbakanı Necib Mikati’nin de bulunduğu birkaç Lübnanlı yetkili ile görüşmeler yaptı.