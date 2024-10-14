NATO'nun yıllık nükleer silah tatbikatı bugün başlıyor

NATO, her yıl ekim ayında yapılan yıllık nükleer tatbikatı "Steadfast Noon"un bugün başlayacağını ve iki hafta süreceğini duyurdu.

NATO'nun basın servisi, tatbikatın Belçika ve Hollanda topraklarında ve Kuzey Denizi suları üzerinde, ittifakın 13 ülkesinden yaklaşık 60 uçağın, çoğunlukla F-16 ve F-35 savaş uçakları ile B-52 bombardıman uçaklarının katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Steadfast Noon tatbikatları, taktik nükleer silah saldırılarını simüle etmek için hem nükleer hem de nükleer olmayan NATO ülkelerinden düzinelerce uçağın katılımıyla her yıl düzenleniyor. Tatbikatta gerçek silahlar yer almıyor.

Steadfast Noon, ittifakın nükleer silah sahibi olmayan devletlerinin uçaklarından taktik ABD nükleer silahlarının kullanılması olasılığını öngören NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemelerine uygun olarak yürütülüyor ve NATO askeri planlamacılarına göre bu, ittifakın düşmanlarının misilleme yapmasını çok daha zor hale getirmeli.

Sızan bağzı bilgilere göre, ortak nükleer misyonlar programına katılanlar, her katılımcı ülkedeki hava üslerinde 20 adet ABD taktik bombası stoklanmış olan beş nükleer olmayan NATO devleti (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Almanya ve Türkiye) ile ittifakın üç nükleer ülkesi (ABD, İngiltere ve Fransa) dışında diğer NATO ülkeleri de destek misyonlarıyla tatbikata katılıyor.