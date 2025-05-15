ABD, Türkiye'ye füze satışına onay verdi

TRT Haber'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Bürosu, Türkiye'ye havadan havaya füze satışına onay verildiğini duyurdu. Açıklamada gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler ile kısa menzilli füzelerin ve bunlara bağlı lojistik ve program destek unsurlarının sunulacağı belirtildi.

Kongre'nin de satış konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada "Bu satış Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar için bir güç olmaya devam eden bir NATO Müttefikinin güvenliğini artıracak" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında da satışın Türkiye'ye kritik bir hava savunma kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi. Havadan havaya füzeler, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabilecek.