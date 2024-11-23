NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gidecek

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Mark Rutte’nin önümüzdeki hafta Ankara’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Rutte’nin Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşeceği açıklandı.

Rutte ayrıca, Anıtkabir'i ve geçtiğimiz ay saldırıya uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) merkez kampüsünü ziyaret edecek.

Rutte, Haziran ayı sonunda selefi Jens Stoltenberg’in ardından NATO'nun yeni genel sekreteri olarak göreve başlamıştı.