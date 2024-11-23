  1. Dünya
  2. Avrupa
23 Kas 2024 11:15

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gidecek

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye gidecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk yetkililerle görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara'ya gidecek.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Mark Rutte’nin önümüzdeki hafta Ankara’yı ziyaret edeceği bildirildi.

 Rutte’nin Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşeceği açıklandı.

Rutte ayrıca, Anıtkabir'i ve geçtiğimiz ay saldırıya uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) merkez kampüsünü ziyaret edecek.

Rutte, Haziran ayı sonunda selefi Jens Stoltenberg’in ardından NATO'nun yeni genel sekreteri olarak göreve başlamıştı.

News ID 1921996

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler