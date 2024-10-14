İki İsrailli İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Siyonist rejimin polisi ve iç güvenlik servisi Şabak, Tel Aviv'in kuzeyindeki "Ramat Gan" yerleşiminde yaşayan iki İsraillinin İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını ileri sürdü.

Siyonist rejimin polisi ve Şabak ayrıca, İran'ın iki İsrailli casusu kullanarak İsrail yetkililerine suikast düzenleme çabalarını boşa çıkardıklarını iddia etti.

Bu haberin duyurulması, Siyonist rejimin istihbarat ve casusluk servisi tarafından yapılan bir açıklamada, İran'ın Siyonist yetkililere suikast düzenleme girişimlerinin arttığı iddialarını öne sürmesi ve bu operasyonların birçoğunu önlediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

Bu tür haberlerin doğruluğuna bakılmaksızın, ki bu tür iddialar genellikle Siyonist rejimin resmi kaynaklarından gelir, bu tür girişimlerin Tel Aviv'in Gazze Şeridi ve özellikle Güney Lübnan cephelerinde aldığı sahadaki yenilgileri örtbas etme çabası olduğu düşünülmektedir.