Arap Birliği Genel Sekreteri, ilk kez Türkiye'ye gidecek

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın ilk kez Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Ebu Gayt'ın Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde Filistin'in durumu ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırılacak.

Tarafların ayrıca, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi siyasi konularda istişarelerde bulunması bekleniyor.

17 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek 15. Türk Arap Ekonomi Forumu'na katılacağı açıklandı.

Arap Birliği'nde 10 Mart 2016'da dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen toplantıda, Mısır’ın adayı Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçilmişti.