Ceyhun Bayramov, ABD Temsilcisi'yle görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Michael Carpenter ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı.

Carpenter, bugün Bayramov'dan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Carpenter ve Aliyev arasında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yakın bir zamanda barış anlaşmasının imzalanmasının ABD tarafından da desteklendiğini belirten Carpenter, "Mevcut koşullarda barış anlaşması imzalamak için tarihi fırsatlar var. Bu anlaşmanın imzalanması, bölgesel iş birliğine geniş imkanlar sunacaktır. Bu sürecin ileriye taşınması için ABD'nin sağlam desteği bulunuyor." dedi.

"Azerbaycan bölgesel barışı destekliyor"

Barış anlaşmasını oluşturan 5 temel maddesinin Azerbaycan'ın girişimi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan bölgesel barışı destekliyor. Ermenistan'ın barış anlaşması metniyle ilgili son tekliflerini, bizim onlara göndermemizden 70 gün sonra iletmesi, sürecin ilerletilmesi konusundaki niyetine dair bazı soru işaretleri doğuruyor. Barış anlaşmasının önündeki başlıca engel Ermenistan'ın anayasaya dayalı olarak Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarıdır. Ancak, Azerbaycan süreci ilerletmek için kararlı adımlar atmaya devam edecektir." diye konuştu.