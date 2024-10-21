Siyonist Rejim 7 kişiyi İran için casusluk suçlamasıyla tutukladı

Times of Israel web sitesinin muhabirine göre, Siyonist Rejim Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kişilerin İran için casusluk yapmakla suçlandığı ve rejim ordusuna ait üslerin fotoğraflarını çekerek bilgi topladıkları iddia edildi.

Savcılık ofisinin açıklamasına göre, tutuklanan kişiler Hayfa ve kuzeydeki diğer şehirlerden.

Açıklamada, bu 7 kişinin İranlıların talimatlarına göre hareket ederek Nevatim ve Ramat David hava üsleri, Tel Aviv'deki İsrail ordusu karargahı, Demir Kubbe hava savunma sistemi, Golani eğitim üssü ve diğer askeri bölgeler hakkında bilgi topladıkları belirtildi.