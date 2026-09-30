2026’da Irak'taki ABD çıkarlarına 600 saldırı düzenlendi 

CBS News kanalı, 2026 yılı boyunca Irak’ta ABD’nin çıkarlarına yönelik 600’ü aşkın saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonu bugün sona ererken, CBS News kanalının raporuna göre, bu yıl Irak'taki ABD çıkarları 600'den fazla saldırının hedefi oldu.

Al Sumaria TV kanalının haberine göre, Amerikan askerlerinin Irak'ta bulundukları yıllar boyunca silahlı grupların hedefi olduğu belirtilen raporda, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) verilerine dayanarak 2026 yılının şubat-nisan ayları arasında silahlı grupların Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ve kurumlarına karşı 600'den fazla saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak "The National" gazetesinde yer alan habere göre ise, uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı 12 yıllık misyonu süresince 123 ABD askeri öldü, 499 asker de yaralandı. Öte yandan, etkisiz hale getirilen IŞİD mensuplarının sayısının ise 80 binden fazla olduğu açıklandı.