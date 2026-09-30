  1. Azerbaycan
30 Eyl 2026 21:57

İran ve Azerbaycan askeri işbirliğini güçlendirme konusunu görüştü

İran ve Azerbaycan askeri işbirliğini güçlendirme konusunu görüştü

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri, askeri ve savunma işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü ziyaret eden İran askeri heyeti, “ADEX-2026” Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda incelemelerde bulundu.

İran heyeti ayrıca Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Veliyev, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin pekiştirilmesi ve genişletilmesi bağlamında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Harekat Daire Başkanı Reza Şeyh Hasani ise Tahran’ın ikili askeri işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, İran’ın Azerbaycan ile koordinasyon ve ortak işbirliği alanlarını genişletmeye istekli olduğunu ifade etti.

News ID 1938888

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