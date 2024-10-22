Avustralya, ABD'den füze sistemi satın alacak

Avustralya Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, Washington'a düzenlediği ziyarette yaptığı açıklamada, son bir haftada NATO'da muhataplarıyla görüştüğünü söyledi.

Ülkesinin, ortaklarıyla ilişkilerinin "kritik" olduğunu kaydeden Conroy, "Avustralya, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en çekişmeli jeostratejik ortamla karşı karşıya." dedi.

Conroy, ABD'den orta menzilli "SM-2 IIIC" ile uzun menzilli "SM-6" füze sistemleri satın alacaklarını, bunlara 7 milyar Avustralya doları harcayacaklarını belirtti.

"Dünyanın önde gelen" füzelerinin, Avustralyalıları güvende tutacağını ve her türlü düşmanı caydıracağını savunan Conroy, şunları kaydetti:

"Füze çağında yaşıyoruz. 1945'ten bu yana bölgemizde, yüksek derecede stratejik belirsizliğin yanı sıra en büyük silahlanma yarışını yaşıyoruz. Hava savunma ile füze tehditlerine karşı savunma kapasitelerinin önemini anlamak için Ukrayna çatışmasından alınan derslere bakmanız yeterli. Bölgemizdeki birçok ülkenin gemisavar füzelere yatırım yaptığı ve bunları taşımak için uçaklara yatırım yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Bu füzeler, onları yenmek için tasarlandı."

Ulusal basındaki haberlere göre, yeni sistemler "Hobart" sınıfı destroyerler ile 2030'lu yılların başında hizmete girecek "Hunter" sınıfı fırkateynlere monte edilecek.

Füzeler, "RTX" diye tanınan ve merkezi ABD'de bulunan Raytheon firması tarafından üretiliyor.