Suriye'nin Deyrizor kentindeki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Al Mayadeen'e göre, yerel saatle 22.00 civarında Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin karşı yakasında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne saldırı düzenlendi.

Al Mayadeen ayrıca, Koniko gaz sahasındaki ABD askeri üssüne en az 4 roketin isabet ettiğini duyurdu.

ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlama sesleri duyulurken üste zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD, Suriye'nin doğusundaki üssüne düzenlenen roket saldırısına yanıt olarak Fırat'ın doğusundaki Deyrizor yakınındaki yedi köyü bombaladı.