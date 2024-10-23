Hizbullah resmen duyurdu: Haşim Safiyuddin şehit oldu

Lübnan Hizbullah Hareketi, Seyyid Haşim Safiyuddin'in şehit olduğunu doğruladı.

Bölge kaynakları dün akşam saatlerinde Safiyuddin'in cesedine ulaşıldığını dile getirdi. Safiyuddin 4 Ekim'de düzenlenen bir Siyonist İsrail saldırısında hedef alınmıştı.

Haşim Safiyuddin kimdir?

Seyyid Hasan Nasrullah'ın kuzeni olan Safiyuddin 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun en Nehr'de dünyaya geldi.

Irak'ın Necef ve İran'ın Kum havzalarında dini eğitimler aldı, buralarda Nasrullah ile beraber bulundu.

1994 yılında Nasrullah'ın daveti üzerine Lübnan'a geri dönerek Hizbullah'a katıldı ve 1995'te grubun Şura Meclisi'nin bir parçası oldu. 2006 yılında "Nasrullah'ın muhtemel halefi" olarak görülmeye başlandı. Safiyuddin aynı zamanda 2020 yılının Haziran ayında oğlunu İranlı general Kasım Süleymani'nin kızıyla evlendirmişti.