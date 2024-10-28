  1. Türkiye
28 Eki 2024 09:39

Türkiye'de kabine toplanıyor: İsrail’in İran saldırısı gündemde

Türkiye'de kabine toplanıyor: İsrail’in İran saldırısı gündemde

Türkiye'de kabine bugün, Orta Doğu'da giderek artan tansiyon ve TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız sınır ötesi operasyonları gündemiyle toplanacak.

Türkiye'de Kabine Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.toplanacak.

TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı olacak.

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

Siyonist rejimin yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.

Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

News ID 1921320

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