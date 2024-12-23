IKBY: İran ile ikili işbirliğini geliştirmekten yanayız

İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni Başkonsolosu Feramerz Esadi, dün IKBY Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Safin Dizayi ile bir araya gelerek güvenmektubunu sundu.

IKBY Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Safin Dizayi bu görüşmede, İran'ın yeni Erbil Başkonsolosu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Safin Dizayi, iki tarafın çıkarları doprultusunda ikili ilişkileri ve ticari ilişkileri geliştirmek için aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmekten yana olduklarını vurguladı.

İran’ın Erbil Başkonsolosu Feramerz Esadi ise, iki taraf arasındaki ilişki ve işbirliği düzeyinin daha da artacağı umudunu dile getirdi.

İki taraf arasındaki tarihi ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, IKBY’nin başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerine her zaman büyük önem verdiği vurgulandı.