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28 Eki 2024 21:45

Ben Gurion Havalimanı uluslararası uçuşlara kapanacak

Ben Gurion Havalimanı uluslararası uçuşlara kapanacak

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ana terminalin uluslararası uçuşlara 5 aylığına kapatılacağı duyuruldu.

Siyonist İsrail televizyonu KAN'ın haberinde, uluslararası hava yolu şirketlerinin Tel Aviv'e uçuşlarını askıya almasıyla Ben Gurion Havalimanı'nın ana binasının kapatılacağı belirtildi.

Havalimanı ana binasının kasımdan itibaren mart sonuna kadar uluslararası uçuşlara kapatılacağı belirtilerek, yabancı hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alması nedeniyle böyle bir kararın alındığı aktarıldı.

Son olarak Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 25 Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

News ID 1921341

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