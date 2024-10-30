BMGK, İran'daki terör saldırısını kınadı

15 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, BMGK üyelerinin, olayada şehit olanların aileleri, yakınları, İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiği ifade edildi.
BMGK, İran'daki terör saldırısını en şiddetli şekilde kınayarak, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.
İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.
Olaya ilişkin İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denilmişti.
Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
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