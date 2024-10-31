İran İletişim Bakanı Venezuela ve Küba'ya gidecek

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, ikili ilişkileri görüşmek üzere Venezuela ve Küba'ya gidecek.

İki ülkenin özel şirketleri arasında iletişim ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğinin kolaylaştırılması ve genişletilmesi, Haşımi’nin Venezuelalı mevkidaşı ve bu ülkenin diğer üst düzey yetkilileriyle görüşmenin amaçlarından biridir.

Haşimi Venezuela'nın ardından Karayip bölgesi ülkeleriyle iş birliğini genişletmek amacıyla Küba'ya gidecek.

Haşimi'nin Küba temasları kapsamında Tahran ile Havana arasındaki posta işbirliğine bir mutabakat zaptı imzalanası bekleniyor.

Haşimi ayrıca, İranlı firmaların ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Havana'daki 40. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı'nı da ziyaret edecek.

