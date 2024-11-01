Hizbullah: İsrail, Lübnan'da ağır kayıp verdi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail rejiminin Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı direnişin kesintisiz sürdüğünü ve işgal altındaki Filistin'in iç bölgelerine kadar uzanan çatışma bölgelerinde rejim ordusunu subay ve asker bakımından ağır kayıplar verdiğini doğruladı.

Lübnan direnişi yaptığı açıklamada, kara saldırıların başlamasından bu yana subaylar da dahil olmak üzere 95 İsrail askerinin öldürüldüğünü ve 900'ünün de yaralandığını doğruladı.

İsrail’in sınırdaki toplam kayıpları

Direniş güçleri tarafından gözlemlenen ve operasyon odasının saha özetinde raporladığı İsrail’in toplam kayıpları şu şekilde:

- 95’ten fazla ölü ve 900’den fazla yaralı subay ve asker.

- 42 Merkava tankı, 4 askeri buldozer, 2 Hummer aracı, bir zırhlı araç ve bir asker taşıyıcının imha edildi.

- Üç Hermes 450 insansız hava aracı ve iki Hermes 900 insansız hava aracının düşürülmesi.

Bu kayıplar, düşmanın askeri üsleri, mevzileri, kışlaları, yerleşimler ve işgal altındaki şehirlerdeki zararları kapsamıyor.