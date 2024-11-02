İran'ın Rusya Büyükelçisi, Dağıstan'ın tarihi camisini ziyaret etti

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Federasyonuna bağlı olan Dağıstan Özerk Cumhuriyetinin tarihi ve önemli ikinci kenti Derbent'i ziyaret etti.

Büyükelçisi Celali, Dağıstan gezisi kapsamında Şii Müslümanlara ait Derbent Cuma Camii'nin yanı sıra Esadullah Hamane ve Hemşehri camilerini ziyaret etti.

733 yılında Mesleme döneminde inşa ettirilmiş Derbent Cuma Camii hala ihtişamı ile ayaktadır ve İslam’ın en eski eserlerinden birisi olarak dünya tarihinde yerini almıştır.

Sovyet döneminde 1930'da kapatılan cami Stalin döneminde hapishane olarak kullanılmıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ülkede gözlenen dini canlanmayla birlikte Müslüman cemaatin tasarrufuna devredilmiş.

Derbent Cuma Camii 2003'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındı.