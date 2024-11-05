  1. Siyaset
5 Kas 2024 13:28

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Irakçi: Siyonist Rejim'in saldırılarına kararlı bir yanıt vereceğiz

Irakçi: Siyonist Rejim'in saldırılarına kararlı bir yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Siyonizmin bölge ve İslam dünyası için oluşturduğu tehditle mücadele edilmesi gerekliliğini vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dost ve kardeş ülke Pakistan'a yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve bu ziyaretin, özellikle İran’ın komşuları ve bölge ülkelerindeki yetkililerle mevcut bölgesel durum hakkında yaptığı istişarelerin bir parçası olduğunu belirtti.

Irakçi, bölgedeki son gelişmelere dikkati çekerek, "Hepimiz biliyoruz ki, Siyonist rejim Gazze Şeridi'nde sayısız suç ve soykırım işlemiş durumda ve Lübnan ile bölgedeki diğer noktalarda şiddeti yaymaya devam ediyor. Bu suçlar artık Lübnan'a da sıçramıştır." dedi.

Irakçi, "İsrail rejimi, 26 Ekim'de İran'ın bazı askeri noktalarına saldırarak, savaş yanlısı ve saldırgan doğasını bir kez daha açıkça göstermiştir. Siyonist rejimin aksine, İran İslam Cumhuriyeti gerilimi tırmandırma peşinde değildir, ancak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 50. maddesi uyarınca meşru savunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Kesinlikle uygun zamanda, uygun şekilde ve hesaplı bir yanıtla Siyonist rejimin saldırganlığına karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Devamı geliyor...

News ID 1921533

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