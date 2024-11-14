Tuğgeneral Fedevi: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz

Basın mensuplarına konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, "Siyonist rejimin saldırgan eylemine İran’ın yanıtı kesindir; İslam Devrimi 45 yılı aşkın ömrü boyunca hiçbir kötülüğü cevapsız bırakmamıştır ve İsrail'in bu eylemine mutlaka pişman edici bir cevap vereceğiz." dedi.

Tuğgeneral Fedevi "Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak seçilmesi Şer cephenin kötü niyetinde bir farklılık yatatmayacak; Büyük Şeytan'ın mahiyeti konusunda hiç kimse arasında ayrım yapmayız." ifadesinde bulundu.

Hizbullah'a ve direniş eksenine İran’ın kapsamlı desteğinin altını çizen Tuğgeneral Ali Fedevi "40 yılı aşkın bir süredir Hizbullah'ın yanındayız. Elbette bundan sonra bunu çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz." açıklamasını yaptı.





