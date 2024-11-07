İran ve Finlandiya dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bölgedeki krizin temelinde Siyonist rejimin savaş çığırtkanlığı ve soykırımının yattığını belirten İran Dışişleri Bakanı Irakçi, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail rejiminin suçlarına yönelik ikili ve çelişkili yaklaşımını hatırlatarak, "Filistin halkına yönelik soykırım ve Lübnan'a karşı saldırılara rağmen, İsrail rejiminin ihlalleri ve suçları karşısında Avrupa Birliği tarafından herhangi bir önlem yapılmaması üzücüdür” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ise, bölgede yaşanan insani felaketlerden duyduğu kaygıyı dile getirerek, “Bölgeye en kısa sürede barış ve istikrarın dönmesini diliyorum” dedi.

İran ve Finlandiya dışişleri bakanları ayrıca ikili ilişkilerin genişletilmesi ve konsolosluk işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.