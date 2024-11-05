İran: Irakçi'nin Pakistan temasları 'verimli' geçti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin Pakistan ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ''verimli'' geçtiğini bildirdi.

Bekayi, ''Irakçi, Pakistan Başbakan Şehbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Ordu Komutanı Orgeneral Asım Münir ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.'' dedi.

''İslam aleminin iki kilit üyesi olan ve ortak tarihi, kültürel, dini ve medeniyet bağlarına sahip olan İran ve Pakistan'ın, birçok konuda ortak veya çok yakın görüşlere sahip olmasından sevinç duyarız.'' ifadesini kullanan Bekayi, iki ülkenin zorlukların üstesinden gelebilmek için yakın işbirliği yapma konusunda büyük bir iradeye sahip olduğunu dile getirdi.

Bekayi, Siyonist İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıyı güçlü biçimde kınamasından ve Filistin'e verdiği büyük destekten dolayı Pakistan'ı takdir etti.