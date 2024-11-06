Irakçi, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığına göre, Irakçi ile Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili işbirliği konuları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, iki ülkenin diplomatik, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlardaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Irakçi, İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin doğru yönde geliştiğini söyledi.

Raşid Meredov da ülkesinin İran ile tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.