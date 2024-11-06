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6 Kas 2024 19:45

Irakçi, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü

Irakçi, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığına göre, Irakçi ile Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili işbirliği konuları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar, iki ülkenin diplomatik, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlardaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Irakçi, İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin doğru yönde geliştiğini söyledi.

Raşid Meredov da ülkesinin İran ile tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

News ID 1921575

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