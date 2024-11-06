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6 Kas 2024 13:59

Hizbullah, Ben Gurion Havaalanı'nı vurdu

Hizbullah, Ben Gurion Havaalanı'nı vurdu

Hizbullah'ın, Lübnan'dan fırlattığı 10 roketten birinin Ben Gurion Havaalanı bölgesine isabet ettiği açıklandı.

Lübnan'dan Tel Aviv ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki bölgelere roket fırlatıldığı bildirildi.

İşgal ordusu, Hizbullah'ın, Lübnan'dan fırlattığı 10 roketten birinin Ben Gurion Havaalanı bölgesine isabet ettiğini itiraf etti.

Hizbullah tarafından fırlatılan roketlerin çoğunun engellendiğini iddia eden Siyonist İsrail ordusu, olayda herhangi bir ölü veya yaralanma meydana gelmediğini ileri sürdü.

Ben Gurion Havaalanı'ndaki bazı uçuşlarda gecikmeler ve aksamalar yaşandığı, ancak yolcular için herhangi bir tehlike olduğuna dair bir uyarı gelmediği kaydedildi.

News ID 1921561

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