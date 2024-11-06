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6 Kas 2024 16:00

Hizbullah, İsrail'in bir Merkava tankını imha etti

Hizbullah, İsrail'in bir Merkava tankını imha etti

Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki Golan'daki işgal mevzilerini bombaladı ve Metula kasabasındaki Siyonist düşmanın Merkava tankını hedef aldı.

Hizbullah, Siyonist rejimin işgali altındaki bölgelerde askeri noktalara yönelik saldırılarına devam ediyor.

Al Mayadeen’e göre, Lübnan Hizbullahı, Golan’da bir grup İsrail askerinin mevzilendiği evi hedef aldığını ve askerlerin bir kısmını öldürdüğünü, bir kısmını da yaraladığını açıkladı.

Hizbullah’ın açıklamasında, Siyonist rejimin 188. Tugayı’na ait toplu zırhlı taburların Golan’daki karargâhı olan Raviyah üssünün füze saldırısıyla vurulduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Metula kasabasında Siyonist rejime ait bir Merkava tankının ateşe verildiği duyuruldu.

News ID 1921564

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