Hizbullah, İsrail'in 2 askeri üssünü hedef aldı

Arap medyasına göre Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, "Hayber" operasyon serisi kapsamında Siyonist İsrail'e ait 2 askeri üssü hedef aldığını bildirdi.

Hareketten yapılan açıklamada, bugün işgal altındaki Tel Aviv kentinin güneyindeki bir hava üssünün hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv'in güneyindeki Palmachim hava üssünün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'tan yapılan ikinci açıklamada ise Hayfa'nın kuzeyindeki Zovulon askeri sanayi üssünün füze ile hedef alındığı bildirildi.

Her iki operasyon da "Hayber" operasyonları çerçevesinde, "Hizmetindeyim ey Nasrallah" çağrısıyla ve İsrail işgalinin saldırı ve katliamlarına tepki olarak gerçekleştirildi.