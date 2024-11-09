Irakçi, Sudan Ekonomi Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi bugün, ekonomik heyetin başında Tahran'a gelen Sudan Ekonomi Bakanı Cebrail İbrahim Muhammed Fazil ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Cebrail İbrahim Muhammed Fazil Tahran ziyareti kapasında ayrıca İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti ile görüşmüştü.

İran ve Sudan ekonomi bakanları bu görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata vardı.Taraflar ayrıca, İran ve Sudan hükümetlerinin ikili ilişkileri genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.