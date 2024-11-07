Gazze ve Lübnan halkının mücadelesi direniş cephesinin zaferine yol açacaktır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde Uzmanlar Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede bölgedeki gelişmelere değinerek, “Lübnan, Gazze ve Filistin'de devam eden mücadeleler, mutlaka Hak Cephe'nin ve Direniş Cephesi'nin zaferine yol açacaktır” dedi.

Ayetullah Hamanei, Siyonist rejim tarafından şehit olan İsmail Heniyye, Seyyid Hasan Nasrullah ve Tümgeneral Abbas Nilforuşan, Haşim Safiyuddin, Yahya Sinvar ve diğer direniş şehitlerini anarak, “Merhum Nasrallah ve diğer aziz şehitler İslam'ı gerçekten şereflendirdiler. Direniş cephesine izzet kattı ve onlara iki kat güç ve kuvvet kazandırdı” ifadesini kullandı.

Hizbullah’ın Şehit Nasurllah’ın yiğitliği sayesinde ilerlediğini belirten Devrim Lideri, “Hizbullah, Seyyid'in yiğitliği, basireti ve tuhaf sabrı ve güveni gölgesinde muazzam bir şekilde ilerledi ve her türlü maddi, ifade, propaganda ve medya silahıyla donanmış düşmanın onun üstesinden gelemediği bir örgüte dönüştü” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, “Yaklaşık 40 yıl boyunca Hizbullah, Siyonist rejimi bir kez Beyrut'tan, bir kez Sayda'dan, bir kez Sur şehrinden, bir kez de güney Lübnan'dan çekilmeye zorladı ve Lübnan'ın şehirlerini, köylerini Siyonist rejimden temizledi. Bu, Hizbullah’ın gücünün zamanla arttığı anlamına gelir” diye konuştu.

Ayetullah Hamanei, “Aynı şeyi Filistin direnişinde de görüyoruz. Onlar da 2009’dan bu yana 9 kez Siyonist rejimle çatıştılar. Her 9 seferinde de kazandılar. Bugün bile Filistin direnişi, Siyonist rejimi yenmiştir” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onlar (Siyonist rejim) Hamas'ı yok etmek istiyordu ama başaramadı. Çok sayıda insanı katletti, çirkin yüzünü tüm dünyaya gösterdi, kötülüğünü herkese kanıtladı, kendini izole etti. Direniş liderlerini, Hamas liderlerini şehit ederek, Hamas'ın bittiğini düşünüyor. Ancak Hamas hâlâ savaşıyor. Bu, Siyonist rejimin yenilgisi anlamına geliyor.”