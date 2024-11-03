Ayetullah Hamanei, İsrail saldırısında şehit olan askerlerin ailesini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Siyonistler tarafından şehit edilen 4 askerin ailesi ile görüştü.

Ayetullah Hamanei görüşmede, ''Tüm şehitlere Allah katında ilahi nimetler sunulur. İran Ordusu hava savunma birliklerinde görev yapan bu askerler İslam dünyasının habîs düşmanı Siyonist rejimle doğrudan çatışmada vatan ve milletimizi savunurken şehit düşmüştür. Bu yüzden bu azizlerin şehadetinin önemi ve değeri fazladır.'' dedi.

İslam Devrimi Lideri, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İşgalci İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.