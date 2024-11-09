İranlı milletvekilinden ABD seçim sonuçları yorumu

İran İslami Şura Meclisi Tahran Milletvekili Mehdi Küçükzade, ABD başkanlık seçim sonuçlarının İran İslam Cumhuriyeti’nin iç gelişmeleri üzerindeki etkisine dair yaptığı değerlendirmede, ABD’nin dünyada emperyalist tutumun sembolü olduğunu ve İmam Humeyni’nin (r.a) ifadesiyle "Büyük Şeytan" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Küçükzade, "ABD'nin kararları ve eylemleri, başkanlarının değişmesiyle içeride ve dışarıda esas olarak fazla değişikliğe uğramaz. Bu konuda bilinen bir deyiş vardır: 'ABD’deki Cumhuriyetçi ve Demokrat iki parti aynı politikayı uygular, ancak Cumhuriyetçiler kılıçla, Demokratlar pamukla keser!" dedi.

İranlı mittevekili, şöyle devam etti: "Ayrıca, 'Sarı köpek çakalın kardeşidir' atasözünün gerçek bir örneği bu iki Amerikan partisi ve onların çıkardığı başkanlardır. Başka bir deyişle, ABD başkanları değiştiğinde sadece bazen demir pençenin üzerine kadife bir eldiven çekilir, bazen de bu el açıkça dünyaya sergilenir. Bu nedenle, gerçekçi politikacılara göre ABD seçimleri ülkemiz üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir ve olmamalıdır."

Milletvekili Küçükzade, ABD seçim sonuçlarına karşı İran devlet adamları ve yetkililerinin tepkisine dikkati çekerek, "ABD’nin tutumunun değişmez olduğu göz önüne alındığında, devlet adamlarımızın davranışlarının da hiçbir şekilde değişmemesi gerekir. Her durumda bu büyük şeytanın komplolarına karşı hem sert güç hem de yumuşak güç açısından yeterli hazırlık yapılmalıdır.”

Küçükzade, İran'ın dışarıya ve yabancılara umut bağlamadığını belirterek, "Kesinlikle Allah’tan başkasına umut bağlamak şirk koşmaktır ve bu, hain düşmanın milletimiz ve dünya mazlumları üzerindeki hakimiyetini güçlendirir. İmam Humeyni'nin (r.a) buyuduğu gibi, Biz, tarihin her zaman mazlumları, yoksulları ve çıplak ayaklılarıyız. Bizim Allah’tan başka kimsemiz yoktur ve bin kez parçalanmış olsak da zalime karşı mücadeleden vazgeçmeyiz." diye konuştu.