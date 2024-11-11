Erdoğan’la Esad aynı karede

Suudi Arabistan’a giden Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud karşıladı.

Esad’sa Riyad Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdulrahman bin Abdülaziz, bölgeden sorumlu polis müdürü tümgeneral Mansur bin Nasır El Uteybi ve kraliyet protokol vekili Fehd El Suheyil tarafından karşılandı.

Görüşme için açıklama yok

Erdoğan’la Esad’ın, Riyad’da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zirvede Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Erdoğan’la Esad daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yine Riyad’daki Gazze için düzenlediği olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti. İki lider herhangi bir görüşme yapmamıştı.

Esad geçen aylarda Türkiye’yle ilişkileri düzeltme çabalarının ‘şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini’ dile getirmişti.

Suriye devlet başkanı görüşmelere başlamak için Türkiye’nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söylemişti: “Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hürriyet’e şu açıklamayı yapmıştı: “Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar.”

Kaynak: Diken